Намёки на наличие у процессоров Intel Alder Lake гибридной архитектуры, сочетающей экономичные и производительные ядра, до сих пор звучали неофициально, хотя код операционной системы Linux в этом отношении можно было бы признать вполне достоверным источником. Мероприятие Intel Architecture Day 2020, прошедшее накануне, принесло ряд откровений о процессорах Alder Lake в исполнении представителей Intel.

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Во-первых, было сказано, что данные процессоры будут сочетать неопределённое количество ядер с производительной архитектурой Golden Cove и неопределённое количество ядер с экономичной архитектурой Gracemont. Идеологически процессоры Alder Lake являются для Intel преемниками Lakefield, поэтому они пропишутся как в настольном, так и в мобильном сегменте. Не исключено, что в последнем случае сочетание количества разнородных ядер будет своим, уникальным для мобильного сегмента.

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Источник изображения: Intel, 2018 год

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Архитектура Golden Cove является эволюционным развитием Willow Cove, знакомой нам по 10-нм процессорам Tiger Lake. Будет улучшена удельная производительность ядер, добавлены новые команды для работы с системами искусственного интеллекта. Повысится степень безопасности и быстродействие работы в сетях.

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Экономичные ядра Gracemont предложат увеличенное удельное быстродействие и поддержку новых векторных команд, которые не были предусмотрены в Tremont – микроархитектуре, знакомой по процессорам Lakefield. Как и было заявлено ранее, процессоры Alder Lake выйдут только в 2021 году, если всё пойдёт по плану. В этот период Intel будет активно использовать 10-нм техпроцесс, поэтому остаётся только надеяться, что семейство Alder Lake получит его самую прогрессивную версию.