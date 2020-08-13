AMD Ryzen 9 3900XT на частоте 5725 МГц обновил рекорд Geekbench3
Китайский энтузиаст Takukou решил продолжить эксперименты по экстремальному разгону 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900XT. Жидкий азот позволил охладить процессор на частоте 5725 МГц, при этом активность сохранили все 12 ядер и 24 потока.
реклама
реклама
В тесте Geekbench3 Multi Core на указанной частоте был получен результат 82 560 баллов, что соответствует лучшему достижению не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила