Прощание с чемпионом: HiSilicon вошёл в десятку крупнейших поставщиков микросхем
По версии IC Insights, дочерняя компания Huawei, разрабатывающая одноимённые процессоры HiSilicon, по итогам минувшего полугодия смогла занять десятую позицию в списке самых крупных по величине выручки поставщиков интегральных микросхем в мире.
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Вообще, это первый случай попадания в первую десятку китайской компании, но он может для самой HiSilicon оказаться последним. Мало того, что с 15 сентября компания теряет возможность получать собственные процессоры от TSMC, так ещё и успех предыдущих шести месяцев был обусловлен желанием создать запасы процессоров на будущее. Выручка HiSilicon в годовом сравнении выросла на 49% до $5,22 млрд. В первой десятке всего две компании, которые смогли продемонстрировать сопоставимые темпы изменения выручки – это TSMC и NVIDIA, которые увеличили выручку в первом полугодии на 40% каждая.
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