Ресурс DigiTimes сообщил, что во втором квартале многие производители модулей памяти продемонстрировали последовательное снижение прибыли, в некоторых случаях оно наблюдалось и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всё это указывает на то, что цены на память на рынке моментальных сделок опустились во втором квартале, и теперь его отголоски имеют все шансы докатиться до конечного потребителя.

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Источник изображения: Goodram

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Ранее специалисты DRAMeXchange отмечали, что цены на микросхемы памяти на оптовом рынке начали снижаться в июле после трёхмесячного нахождения на стабильно высоком уровне. Сейчас снижение цен на рынке моментальных сделок экспертами объясняется как затовариванием складов, так и растущей неуверенностью участников рынка по поводу экономической ситуации во втором полугодии.