Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На разработку смартфонов Nokia для сетей 5G понадобились $230 млн инвестиций

+
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде

Вырвав умирающий бизнес по производству мобильных телефонов Nokia из лап Microsoft, компания HMD Global при поддержке инвесторов старается развивать его в соответствии с требованиями нового времени. Как поясняет CNBC, новый раунд привлечения капитала обеспечил HMD Global дополнительными $230 млн, которые будут направлены на разработку 5G-смартфонов для американского рынка, а также расширению присутствия марки Nokia на рынках Бразилии, Индии и стран Африки.

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Источник изображения: CNBC

реклама

Утверждается, что даже в Африке спрос сейчас смещается в сторону смартфонов, хотя HMD Global и не думает прекращать производство так называемых «кнопочных» сотовых телефонов. В период пандемии компании пришлось перевести заметную часть продаж в онлайн, и в дальнейшем HMD Global не собирается уменьшать значимость этого канала сбыта продукции. Полученная от инвесторов сумма является только первой частью более крупного транша. Среди компаний, вложившихся в HMD Global, упоминаются Google, Qualcomm и Nokia.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны nokia 5g hmd global
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

На разработку смартфонов Nokia для сетей 5G понадобились $230 млн инвестиций
+
Раджа Кодури предвосхитил откровения об архитектурах Intel
+
Xiaomi готова заменить китайцев на роботов на своих сборочных предприятиях
4
Отсчёт NVIDIA по московскому времени привязан к вечеру первого сентября
13
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
21
Не только эталон: партнёры NVIDIA смогут предложить свои видеокарты Ampere в сентябре
16

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
86
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
138
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
201
Собираем недорогой компьютер на Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1660 для игровых хитов 2020 года
63
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
15
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
26

Сейчас обсуждают

Stalker4510
08:10
Играю в вартандер на 6ядерном фх6300 и rx580, имею стабильный фпс почти на ультрах от 90 до 120 хотя монику надо всего 60 и как то не переживаю за все это, а покупать мать и дешёвый проц считаю кощунс...
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
Ю.Б.
08:07
судя по тестам anno 1800, в cpu не нагружаются больше 6 потоков, зачем тебе 8ми ядерник?
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
Артём Мячин
08:07
Это без НДС
Отсчёт NVIDIA по московскому времени привязан к вечеру первого сентября
Alexey Vladimir'ovich
08:07
Да не нужно никого слушать и в 1ю очередь надо всегда ориентироваться исключительно на свой бюджет и то, что в его рамках Вы сможете себе позволить здесь и сейчас, и под какие нужды все это необходимо...
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
Neil Sarkesyan
08:02
получается 2600 посидит? Я думал обновится на 4к серии, я как потомственный ждун, после таких новостей буду ждать 5к серию вообще легко. И не надо наезжать на Зелота. Без его новостей вообще на этом с...
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии могут совершить новый скачок производительности за счёт появления кэша 4 уровня (L4)
dimchoos
08:01
Аха ха всего то 60. Дайте два
Эксклюзивная модель iPhone 12 будет стоить всего 60 000 рублей
Alex TOPMAN
07:59
Цитата: "будете удивлены тем, какой удельный вес у 4KB блоков "в работе"". А это именно запрошенные размеры данных или "реально занимаемое ими место на диске в виде минимальных однократно записываемых...
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
Сева Шевченко
07:56
Просто сейчас вкладывать бешенные деньги в 8-ядерные камни такое... В преддверии выхода DDR5 и новой архитектуры от Интел с АМД. Если сидите сейчас на 4х-6х ядерниках то сидите. Вон скоро Амперы выйду...
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
St_john
07:55
Чувака посылают зачистить какой-то павильон. "А оружие?!" - орет он. Конечно, лучшее от производителей! - отвечают ему и дают какую-то нелепую дубину, которой он, попискивая от напряжения, с натугой у...
Авторы шутера Atomic Heart про альтернативный СССР показали стычки с врагами и боссом
Orry
07:55
если ищете хороший ssd на 240GB, то самые дешевые варианты таких сейчас будут wd blue 3d/sandisk ultra 3d (это один и тот же ssd с разными этикетками) - 3.4 тыр в том же ситилинке. или есть неплохой k...
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем