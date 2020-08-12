Вырвав умирающий бизнес по производству мобильных телефонов Nokia из лап Microsoft, компания HMD Global при поддержке инвесторов старается развивать его в соответствии с требованиями нового времени. Как поясняет CNBC, новый раунд привлечения капитала обеспечил HMD Global дополнительными $230 млн, которые будут направлены на разработку 5G-смартфонов для американского рынка, а также расширению присутствия марки Nokia на рынках Бразилии, Индии и стран Африки.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Источник изображения: CNBC

реклама

Утверждается, что даже в Африке спрос сейчас смещается в сторону смартфонов, хотя HMD Global и не думает прекращать производство так называемых «кнопочных» сотовых телефонов. В период пандемии компании пришлось перевести заметную часть продаж в онлайн, и в дальнейшем HMD Global не собирается уменьшать значимость этого канала сбыта продукции. Полученная от инвесторов сумма является только первой частью более крупного транша. Среди компаний, вложившихся в HMD Global, упоминаются Google, Qualcomm и Nokia.