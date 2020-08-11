Не только эталон: партнёры NVIDIA смогут предложить свои видеокарты Ampere в сентябре
Сомневаться в скором анонсе видеокарт NVIDIA семейства Ampere с каждым днём становится всё сложнее, а теперь ресурс TweakTown после обмена информацией с партнёрами компании сообщает, что те готовы предложить видеокарты собственного дизайна уже в сентябре, почти одновременно с выходом графических плат эталонного дизайна.
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Эта новость способна порадовать не только тех, кого раздражает эталонный дизайн видеокарт серии Ampere, образ которого сформирован преимущественно по редким шпионским фото и рендерам вдохновлённых ими дизайнеров. Дело в том, что видеокарты в исполнении партнёров NVIDIA со временем становятся дешевле эталонных, поскольку снижать себестоимость производителей подталкивает конкуренция. Значит, возможность сэкономить появится у покупателей видеокарт семейства GeForce RTX 3000 уже в начале осени.
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