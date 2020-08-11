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Новые ребусы NVIDIA: определено предполагаемое количество ядер CUDA у чипа GA102

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Пытливые умы, коими изобилует редакция WCCFTech, продолжают искать загадки там, где их может и не быть. Нашумевший вчера баннер NVIDIA с отсчётом 21 дня до некоего важного события представители этого сайта истолковали по-своему. Во-первых, они не стали спорить с тем, что одна или несколько игровых видеокарт с архитектурой Ampere дебютируют 31 августа. Именно в этот день 21 год назад была представлена видеокарта GeForce 256.

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Источник изображения: NVIDIA, Twitter

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Во-вторых, теория нумерологического заговора получила своё развитие и в этом сочетании чисел. Авторы публикации увидели в произведении 21 на 256 намёк на количество ядер CUDA, присущее графическому процессору GA102, который будет представлен в составе новых видеокарт в конце августа или в сентябре. Соответствующий результат математической операции равен 5376 – столько же потоковых процессоров может быть у GA102 в максимальной конфигурации, как считает первоисточник.

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nvidia видеокарты ampere ga102
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Новые ребусы NVIDIA: определено предполагаемое количество ядер CUDA у чипа GA102
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Me4tatelI&gt;
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