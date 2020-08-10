Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Athlon 64 X2 3800+ тряхнул 90-нм стариной в SuperPI 32M на частоте 3.6 ГГц

+
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

К высоким частотам процессоров AMD FX наши постоянные читатели давно привыкли – как известно, 32-нм модели семейства Vishera при использовании жидкого азота играючи преодолевали планку в 8 ГГц. Было бы ошибочно полагать, тем не менее, что подобными частотами в разгоне процессоры AMD могли похвастать всегда. Немецкий энтузиаст isulk напомнил об этом своим экспериментом, в результате которого был обновлён модельный рекорд SuperPI 32M для 90-нм процессора AMD Athlon 64 X2 3800+ семейства Windsor.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, isulk

реклама

Предельная частота, достигнутая процессором этой модели почти десять лет назад, составила 4021 МГц при активности одного ядра. На этой неделе процессор Athlon 64 X2 3800+ разогнался до 3.6 ГГц под системой фазового разгона, сохранил активность двух ядер, а заодно и выполнил тест SuperPI 32M за 20 минут 2,203 секунды. Современные процессоры AMD таких частот достигают со штатным воздушным охлаждением без разгона, поэтому говорить об отсутствии прогресса в этой сфере нельзя.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон superpi athlon 64 x2 3800+ windsor
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Athlon 64 X2 3800+ тряхнул 90-нм стариной в SuperPI 32M на частоте 3.6 ГГц
+
На новые модели iPhone могут быть обменяны до 950 млн аппаратов Apple
+
Японский образовательный сектор подогревает спрос на хромбуки
+
В июле TSMC столкнулась с последовательным снижением выручки
1
Коррекция курса акций AMD опустила капитализацию компании ниже $100 млрд
27
Обороты рынка интегральных микросхем в этом году будет двигать память
+

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
150
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
215
Топ 3 Лучшие материнские платы для AMD Ryzen до 7000 рублей
42
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
61
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
71
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
RGB придумали, чтобы отвлечь внимание от дешевого неряшливого компьютера
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
2
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
12

Сейчас обсуждают

warmuza
18:10
А потом он ночью их мачете нашинкует.
Потраченные подростком $20000 в сервисе Twitch вернулись в семью
Bratken
18:08
Прикинь, потратить 20к баксов на донаты
Потраченные подростком $20000 в сервисе Twitch вернулись в семью
VRoman
18:03
Не давай им идей. А то они потом ещё и статью напишут как они летали на ракете Илона, которая 'может' удачно вернуться на Землю.
Renoir против Intel: полная версия сравнительной таблицы по версии AMD
DooC
18:03
да лан что их мало таких не жареных вот найти рабочию HD2900 с GDDR4 рабочию проблемма
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
wwr222
18:03
Это ты с Кофейниками давай сравнивай...
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
DooC
18:02
у меня до сих пор такой кулер на CPU на 1155 сокет переделаный
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
ОвEрКл0keРс
18:00
Я теряю веру в человечество.
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
Pa4an
17:59
в футбол играл лет 20 назад, на сеге, а тут взял пс4про и фифу 20, поначалу понравилось, гайдов насмотрелся, играю в 4 сезоне и сейчас достаточно одной игры и хочется разбить все в квартире, игроки па...
FIFA 21 теряет лицензии
DooC
17:59
я две с рук 8800GTS 320 с рук брал за копейки в те времена обошлись обе в 1.5 к
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
Сергей Боев
17:58
Выдув в монитор? Любопытно
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем