AMD Athlon 64 X2 3800+ тряхнул 90-нм стариной в SuperPI 32M на частоте 3.6 ГГц
К высоким частотам процессоров AMD FX наши постоянные читатели давно привыкли – как известно, 32-нм модели семейства Vishera при использовании жидкого азота играючи преодолевали планку в 8 ГГц. Было бы ошибочно полагать, тем не менее, что подобными частотами в разгоне процессоры AMD могли похвастать всегда. Немецкий энтузиаст isulk напомнил об этом своим экспериментом, в результате которого был обновлён модельный рекорд SuperPI 32M для 90-нм процессора AMD Athlon 64 X2 3800+ семейства Windsor.
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Предельная частота, достигнутая процессором этой модели почти десять лет назад, составила 4021 МГц при активности одного ядра. На этой неделе процессор Athlon 64 X2 3800+ разогнался до 3.6 ГГц под системой фазового разгона, сохранил активность двух ядер, а заодно и выполнил тест SuperPI 32M за 20 минут 2,203 секунды. Современные процессоры AMD таких частот достигают со штатным воздушным охлаждением без разгона, поэтому говорить об отсутствии прогресса в этой сфере нельзя.
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