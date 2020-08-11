Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

OUKITEL C21 представлен официально – Helio P60, аккумулятор на 4000 мА*ч и Quad-камера по цене 90 долларов

1
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

Китайская компания OUKITEL анонсировала новый бюджетный смартфон, который на старте продаж стоит менее 100 долларов. Новинка называется OUKITEL C21. Её рекомендованная стоимость составила 190 долларов. Начало продаж на глобальном рынке запланировано на 24 августа 2020 года. Первые покупатели смогут купить смартфон за 90 долларов.

Новинка оборудована 6,4-дюймовой панелью формата 1080p по узкой стороне с соотношением сторон 19,3 к 9. В левом верхнем углу есть компактное круглое отверстие для фронтальной камеры, которая поддерживает разблокировку по лицу. Производитель отмечает широкие углы обзора по вертикали и горизонтали.



На тыльной панели в глаза бросается широкий выступ в левом верхнем углу, который содержит основную камеру на базе четырёх оптических модулей, вспышку и сканер отпечатков пальцев. Отметить стоит необычное расположение биометрического сенсора – в большинстве смартфонов, если дактилоскоп установлен сзади, он находится в центральной части тыльной панели.



OUKITEL C21 имеет габаритные размеры 157,3 х 75,7 х 8,75 мм. Весит новинка 170 граммов. На нижнем торце обосновался симметричный порт USB Type-C. Также отметим сенсоры освещения/приближения, акселерометр, гироскоп и радиоприёмник. Модель получила GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0, Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и поддерживает мобильные сети четвёртого поколения. Покупателям смартфон предлагается в фиолетовом, чёрном и синем цветовых вариантах.



Новинка китайской компании работает на базе процессора Helio P60 от MediaTek. В однокристальной системе применяются ядра Cortex-A53 и Cortex-A73 с частотой по 2 ГГц, графика ARM Mali-G72 MP3, а само изделие изготавливается по нормам 12-нанометровой технологии.



В OUKITEL C21 установлено 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель вместимостью 64 ГБ. Питание компонентам смартфона обеспечивает аккумуляторная батарея на 4000 мА*ч с 10-ваттной проводной зарядкой. Беспроводная подзарядка не предусмотрена. По словам производителя, время автономной работы в обычном режиме использования составляет 24 часа. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10.



В основной камере используется главный модуль на 16 Мп и сразу три 2-мегапиксельных датчика изображения, а разрешение фронталки составляет 20 Мп. Видео смартфон может записывать в формате Full HD с кадровой частотой 30 к/сек. Также поддерживаются алгоритмы искусственного интеллекта.



Ещё раз напомним, что OUKITEL C21 начнёт продаваться в расцветках Ocean Blue, Neon Purple и Midnight Black с 24 августа 2020 года. Купить смартфон можно на AliExpress по специальной цене 90 долларов.



Отметим, что китайская компания устраивает розыгрыш 10 телефонов. У всех желающих есть возможность получить смартфон бесплатно. С деталями розыгрыша можно ознакомиться в официальном магазине производителя на площадке AliExpress, перейдя по этой ссылке.

Купить OUKITEL C21 по специальной цене 90 долларов

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

oukitel
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В понедельник Intel расскажет о графической архитектуре Xe
3
OUKITEL C21 представлен официально – Helio P60, аккумулятор на 4000 мА*ч и Quad-камера по цене 90 долларов
1
AMD FX-9590 на частотах около 7.2 ГГц обновил серию серебряных рекордов
3
Рост курса акций Apple сделал Тима Кука миллиардером
6
Новые ребусы NVIDIA: определено предполагаемое количество ядер CUDA у чипа GA102
7
AMD Athlon 64 X2 3800+ тряхнул 90-нм стариной в SuperPI 32M на частоте 3.6 ГГц
5
На новые модели iPhone могут быть обменяны до 950 млн аппаратов Apple
1

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
204
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
92
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
65
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
94
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
33
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
22
Собираем недорогой компьютер на Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1660 для игровых хитов 2020 года
39
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
39
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
1

Сейчас обсуждают

linux4ever
10:48
Нет, UEFI точно неподписанный грузить можно. У меня одно время был залит.
Ryzen 5 1600AF спокойно работает в материнской плате на базе AMD B550
DeMoKPaT
10:48
Не вопрлс. Высылай 150тыс. Руб. Протестирую по твоим запросам, а свой личный опыт я описал. И все в рамках доступного бюджета.
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
Alexshanghai IntelAmdov
10:48
топовые карты не готовы и к FHD с лучами. такое себе купить топ за 1500 баксов, а это дороже всей сборки целиком) и даже не сыграть в FHD с лучами в 60фпс)))
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
FELSHER
10:46
Да ладно, хоть в подворотне соль не нюхает и то плюс. А мозги не пришьешь и не прошьешь.))
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
Владимир Татаренков
10:46
А действительно, зачем вам 144Гц монитор? Видел в магазине такой витринный образец: если специально не присматриваться - разница с 60 или 75Гц не заметна...
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Вячеслав Муханов
10:45
ну понятно, что всегда есть что-то лучше, и замороченный человек может насобирать что ему нравится. Но в контексте статьи мы говорим о простом универсальном решении. D14/D15/U12 - отличные кулеры для...
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
Евгений Карауш
10:44
Разработка радиотехнических устройств и написание программ для микропроцессорах устройств.
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
AnDron
10:44
чаво же они сидят на старье, не задумывался? наверное расходы общие не позволяют от доходов получаемых за 2-4 дня отложить денег на новый комп...
Геймеры не торопятся покупать современные производительные процессоры – 70% компьютеров оснащены устаревшими медленными чипами – статистика Steam за июль
Roman Kukul
10:44
Это по принципу "я пользуюсь асус, а все остальное га*но"? Не бренд же решает, а тех. характеристики. Если у двух брендов будут вентиляторы с почти одинаковыми характеристиками, то и работать они буду...
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
vit7712
10:44
Откуда уверенность что для фхд хватает 6 гигов?Кто вам такое сказал? Есть игры кушающие под 8 в фхд и их всё больше.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем