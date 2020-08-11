Китайская компания OUKITEL анонсировала новый бюджетный смартфон, который на старте продаж стоит менее 100 долларов. Новинка называется OUKITEL C21. Её рекомендованная стоимость составила 190 долларов. Начало продаж на глобальном рынке запланировано на 24 августа 2020 года. Первые покупатели смогут купить смартфон за 90 долларов.Новинка оборудована 6,4-дюймовой панелью формата 1080p по узкой стороне с соотношением сторон 19,3 к 9. В левом верхнем углу есть компактное круглое отверстие для фронтальной камеры, которая поддерживает разблокировку по лицу. Производитель отмечает широкие углы обзора по вертикали и горизонтали.На тыльной панели в глаза бросается широкий выступ в левом верхнем углу, который содержит основную камеру на базе четырёх оптических модулей, вспышку и сканер отпечатков пальцев. Отметить стоит необычное расположение биометрического сенсора – в большинстве смартфонов, если дактилоскоп установлен сзади, он находится в центральной части тыльной панели.OUKITEL C21 имеет габаритные размеры 157,3 х 75,7 х 8,75 мм. Весит новинка 170 граммов. На нижнем торце обосновался симметричный порт USB Type-C. Также отметим сенсоры освещения/приближения, акселерометр, гироскоп и радиоприёмник. Модель получила GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0, Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и поддерживает мобильные сети четвёртого поколения. Покупателям смартфон предлагается в фиолетовом, чёрном и синем цветовых вариантах.Новинка китайской компании работает на базе процессора Helio P60 от MediaTek. В однокристальной системе применяются ядра Cortex-A53 и Cortex-A73 с частотой по 2 ГГц, графика ARM Mali-G72 MP3, а само изделие изготавливается по нормам 12-нанометровой технологии.В OUKITEL C21 установлено 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель вместимостью 64 ГБ. Питание компонентам смартфона обеспечивает аккумуляторная батарея на 4000 мА*ч с 10-ваттной проводной зарядкой. Беспроводная подзарядка не предусмотрена. По словам производителя, время автономной работы в обычном режиме использования составляет 24 часа. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10.В основной камере используется главный модуль на 16 Мп и сразу три 2-мегапиксельных датчика изображения, а разрешение фронталки составляет 20 Мп. Видео смартфон может записывать в формате Full HD с кадровой частотой 30 к/сек. Также поддерживаются алгоритмы искусственного интеллекта.





Ещё раз напомним, что OUKITEL C21 начнёт продаваться в расцветках Ocean Blue, Neon Purple и Midnight Black с 24 августа 2020 года. Купить смартфон можно на AliExpress по специальной цене 90 долларов.



