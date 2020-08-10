Принято считать, что на презентации в начале сентября Apple представит новые модели iPhone, даже если начнёт их поставлять с некоторой задержкой относительно привычного графика. Эксперты Wedbush ожидают, что в ближайшие 18 месяцев Apple сможет реализовать столько новых смартфонов, сколько получается продать только раз в десятилетие.

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Источник изображения: MacRumors

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Численность парка смартфонов Apple, которые будут заменены на новые модели в ближайшие полтора года, авторы прогноза оценивают в 350 – 950 млн экземпляров, что по верхней планке составляет существенную часть эксплуатируемых сейчас iPhone. По всей видимости, такой оптимизм специалисты Wedbush связывают со стремлением пользователей устройств Apple получить аппараты, способные работать в сетях 5G.