Никто не обещал, что попадание AMD в клуб компаний с величиной капитализации более $100 млрд станет безвозвратным. Курс акций балансировал на той грани, которая отделяла AMD от обладателей этого условного титула, и после незначительного снижения вернул компанию в ряды менее удачливых эмитентов.

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За последние пять дней курс акций AMD укрепился на 9,58%, за предыдущие 30 дней он вырос на 60%, а всего с начала года прибавил 85%. Не стоит удивляться тому, что к началу этой недели акции подешевели на 2,15%. Возможно, некоторые инвесторы пожелали зафиксировать прибыль, хотя всплеска продаж зарегистрировано не было. AMD остаётся одной из немногих компаний сектора, которая строит оптимистичные прогноза на второе полугодие и весь 2020 год, рассчитывая увеличить выручку на десятки процентов.