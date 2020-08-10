Пандемия подстегнула спрос на серверные компоненты и ноутбуки, что позволило производителям памяти неплохо чувствовать себя на протяжении всего первого полугодия, но во вторую половину года они смотрят с опасением, поскольку убеждены, что клиенты успели сформировать достаточные товарные запасы, чтобы какое-то время обходиться без новых закупок. Агентство IC Insights определило, что рынок памяти и центральных процессоров по итогам текущего года сможет продемонстрировать рост в денежном выражении, но остальной рынок интегральных микросхем покажет снижение.

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Источник изображения: IC Insights

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Выручка от реализации твердотельной памяти вырастет по итогам года на 27%, оперативной – на 3%, а продажи центральных процессоров для ПК принесут на 2% больше, чем в прошлом году. Телекоммуникационный сектор увеличит выручку на 1%, поскольку к спросу на серверные компоненты добавится спрос на изделия, предназначенные для работы в сетях 5G. Процессорам для смартфонов, правда, эта тенденция не особо поможет – выручка от их реализации по итогам года сократится на 3%.