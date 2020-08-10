Раджа Кодури списал управленческие сложности Intel на болезни роста
Перестав публиковать в Twitter фотоотчёты о походах в кафе с мороженым, Раджа Кодури (Raja Koduri) стал чаще использовать эту социальную сеть для распространения информации об успехах корпорации Intel, но иногда он делится ценными, на его взгляд, мыслями.
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Цитируя одну из книг по корпоративному управлению, Кодури описывает ситуацию, когда по мере роста административного аппарата мотивы менеджеров начинают перевешивать здоровый технический авантюризм. Смелые проекты начинают отвергаться из-за опасений конкретных руководителей, снижая темпы внедрения инноваций. По всей видимости, подобные явления наблюдаются и в корпорации Intel, иначе руководящий разработкой процессорных архитектур этой компании Раджа Кодури не обратил бы внимания на соответствующую цитату.
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