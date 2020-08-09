Первым покупателям настольных Renoir в Японии достались полотенца с логотипом AMD
Традиционный «вестник японского шопоголика», ресурс AKIBA PC Hotline, в эти выходные подтвердил специфику реализации процессоров Ryzen Pro 4000G на местном рынке. Три настольные модели Renoir поступили в продажу в Японии: Ryzen 7 Pro 4750G (27 838 рублей), Ryzen 5 Pro 4650G (18 786 рублей) и Ryzen 3 4350G (13 912 рублей).
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Упрощённая упаковка в форме блистера содержит не только сам процессор, но и наклейку на системный блок. Срок гарантии на процессор не превышает 12 месяцев.
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В большинстве случаев японские магазины продают данные процессоры только в комплекте с совместимой материнской платой, но некоторые указывают цены и на процессоры в отдельности. Один из магазинов при покупке процессора этой серии в комплекте с платой Gigabyte на основе чипсета AMD B550 дарит твердотельный накопитель Crucial в исполнении M.2 объёмом 550 Гбайт, а самым расторопным покупателям процессоров достались полотенца для рук с фирменным логотипом AMD.
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