Только что вступивший в должность генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) в интервью Bloomberg заявил, что для частного бизнеса вмешиваться в политику было бы большой ошибкой, комментируя сложившуюся ситуацию на рынке базовых станций для сетей 5G. С другой стороны, Nokia готова активно взаимодействовать с правительствами стран в русле конструктивного сотрудничества.

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Источник изображения: Bloomberg

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Пока новый глава Nokia не готов подробно говорить о планах компании по развитию, но он уже проводит масштабную реструктуризацию финского производителя телекоммуникационного оборудования, а инвесторы узнают подробности о дальнейшей стратегии на специальном мероприятии, которое будет проведено до конца текущего года.