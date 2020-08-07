AMD Phenom II X2 570 BE на частоте 6621 МГц отличился в wPrime 1024M
Основная часть предлагаемых на рынке процессоров имеет чётное количество ядер, но это лишь упрощает задачу тем, кто располагает процессорами с нечётным количеством ядер, которые подвергаются экстремальному разгону. Американский энтузиаст Yosarianilives обновил модельный рекорд AMD Phenom II X2 570 Black Edition, разогнав этот трёхъядерный процессор до 6621 МГц при помощи жидкого азота.
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В тесте wPrime 1024M был получен результат 3 минуты 54,828 секунды, что соответствует первому месту в модельном зачёте и четвёртому среди всех процессоров с тремя ядрами. Статистика wPrime 1024M в последней категории достаточно обширна, она насчитывает 374 результата. Увы, в глобальном рейтинге результат соответствует лишь 5508-му месту.
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