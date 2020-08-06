Квартальный отчёт WDC: поставки жёстких дисков сокращаются, цены растут
Наметившееся было затишье в сфере финансовой отчётности нарушила корпорация Western Digital, которая завершила фискальный год в июле. Квартальная выручка в годовом сравнении выросла на 18%, до $4,29 млрд. Норма прибыли удвоилась до 25,3%, чистая прибыль составила $148 млн против чистых убытков $197 млн годом ранее.
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Всего за минувший фискальный год WDC выручила $16,74 млрд, что на 1% больше итога предыдущего фискального года. Чистых убытков в размере $250 млн по итогам года избежать не удалось. В четвёртом фискальном квартале основную часть выручки формировали твердотельные накопители ($2,2 млрд), на дою жёстких дисков пришлось не более $2,0 млрд. Валовая ёмкость всех поставленных за квартал накопителей сократилась на один процент. Непосредственно жёстких дисков было отгружено 23,1 млн штук, но средняя цена каждого выросла до $87.
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