Наметившееся было затишье в сфере финансовой отчётности нарушила корпорация Western Digital, которая завершила фискальный год в июле. Квартальная выручка в годовом сравнении выросла на 18%, до $4,29 млрд. Норма прибыли удвоилась до 25,3%, чистая прибыль составила $148 млн против чистых убытков $197 млн годом ранее.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Источник изображения: WDC

реклама

Всего за минувший фискальный год WDC выручила $16,74 млрд, что на 1% больше итога предыдущего фискального года. Чистых убытков в размере $250 млн по итогам года избежать не удалось. В четвёртом фискальном квартале основную часть выручки формировали твердотельные накопители ($2,2 млрд), на дою жёстких дисков пришлось не более $2,0 млрд. Валовая ёмкость всех поставленных за квартал накопителей сократилась на один процент. Непосредственно жёстких дисков было отгружено 23,1 млн штук, но средняя цена каждого выросла до $87.