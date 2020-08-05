Архитектура AMD RDNA 3 допускает использование чиплетов
Тайваньские форумы продолжают служить источником самых необычных слухов о будущих графических решениях AMD. Прежде всего, они сообщают, что так называемая видеокарта «Big Navi» выйдет в ноябре только в эталонном исполнении, а ждать видеокарт в исполнении партнёров AMD придётся не меньше месяца. Поддержка памяти типа HBM2 не будет предусмотрена из-за компоновочных ограничений. Во-вторых, на более прогрессивные техпроцессы будут первыми переходить более скромные по уровню производительности графические решения.
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Наконец, первоисточник делает важное пояснение относительно загадочной формулировки «Advanced Node», которая на слайде из презентации AMD закреплена за графическими решениями с архитектурой RDNA 3. Компания напрямую не ссылается на 5-нм техпроцесс или улучшенную версию 7-нм технологии, как считает источник, потому что графические процессоры поколения RDNA 3 могут использовать многокристальную компоновку. Один графический процессор может сочетать кристаллы, изготовленные по разным техпроцессам. Конечно, пока всё это звучит необычно, а потому не следует слепо верить этой информации, хотя история AMD и богата на попытки массового внедрения двухпроцессорных видеокарт.
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