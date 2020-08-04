Анонс PlayStation 5 поможет Sony увеличить игровую выручку на 26%
По всем критериям, период с апреля по июнь, формирующий первый квартал 2020 фискального года, для корпорации Sony должен был стать не самым удачным. Кинотеатры были закрыты, объёмы продаж смартфонов сократились, даже программа страхования сотрудников была приостановлена на период самоизоляции, подорвав выручку финансового подразделения корпорации. Мощное противодействие этим негативным факторам оказала игровая индустрия, как даёт понять квартальный отчёт Sony.
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В годовом сравнении консолидированная выручка Sony выросла на 2,2% до $18,6 млрд. Более 30% всей выручки пришлось на игровой сегмент, на этом направлении выручка выросла на 32,5%, а операционная прибыль – на все 68%. Мирно доживающая свои последние месяцы былой популярности PlayStation 4 на фоне пандемии прибавила в объёмах реализации сразу 36% по сравнению с предыдущим кварталом.
С осенним дебютом PlayStation 5 в Sony связывают большие надежды. Именно это событие позволит по итогам фискального года, который завершится в марте 2021 года, увеличить игровую выручку Sony на 26% по сравнению с предыдущим фискальным годом. По крайней мере, за счёт этого сохранится на близком к предыдущему году уровне совокупная выручка Sony, ведь компания ожидает заметного снижения выручки от проката кинофильмов. Первые месяцы пандемии показали, что положительное влияние она оказывает только на денежные потоки от трансляции телесериалов, но свежий и актуальный материал достаточно быстро закончится, а новый снимать в условиях самоизоляции затруднительно. По прогнозам Sony, негативное влияние пандемии на кинематографическом бизнесе корпорации будет сказываться ещё не менее двух лет.
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