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AMD уже располагает образцами 5-нм кристаллов с архитектурой Zen 4

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Летние каникулы продолжается, что позволяет итальянскому ресурсу Bits&Chips, чей основатель непосредственно вовлечён в преподавательскую деятельность, посвятить больше времени обсуждение отраслевых слухов.

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Источник изображения: AMD

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Тайваньские СМИ уже публиковали накануне информацию о том, что AMD может ускорить массовый выпуск 5-нм процессоров EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4, чтобы банально успеть занять место на конвейере TSMC. Со второй половины 2021 года старт опытного производства может быть перенесён на первое полугодие.

Итальянский источник усугубляет эту информацию сообщением о том, что AMD уже располагает образцами 5-нм кристаллов площадью около 80 кв.мм, предположительно использующих архитектуру Zen 4. Уровень выхода годных изделий достаточно высок на текущий момент. Если учесть, что современные 7-нм чиплеты для процессоров AMD имеют чуть меньшую площадь, в преемниках можно будет рассчитывать на некоторое увеличение количества ядер в каждом кристалле. Либо, если переход на 5 нм не даст существенного увеличения плотности размещения транзисторов, преимущества миграции на новый техпроцесс проявятся в каких-то других характеристиках.

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amd zen 4 genoa
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Тима Тихий
11:04
zen 4, вроде бы там на одно ядро, 4 потока, но это по слухам.
AMD уже располагает образцами 5-нм кристаллов с архитектурой Zen 4
Степан Березка
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