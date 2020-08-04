Лиза Су удостоилась очередной отраслевой награды с гендерным уклоном
Со времени выхода на рынок процессоров Ryzen первого поколения глава компании AMD Лиза Су (Lisa Su) остаётся в фокусе внимания различных отраслевых премий и мероприятий, её постоянно чем-то награждают и куда-то приглашают – в совет директоров Cisco, например. Учредители премии Abie Award, которой удостаиваются выдающиеся в своей сфере деятельности женщины, тоже не обделили главу AMD вниманием.
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Оргкомитет выделил успехи Лизы в превращении AMD в процветающую компанию, заслуги в сфере разработки полупроводниковых компонентов и технологий их изготовления, а также лидерские качества и готовность оказывать финансовую поддержку женщинам, желающим проявить себя на должностях в технической сфере.
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