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Величина капитализации AMD может перевалить за $100 млрд

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Компания AMD по-прежнему уступает Intel как по занимаемой доле мирового рынка центральных процессоров, так и по величине капитализации, но курс акций у первой уже значительно выше, чем у второй. Со страниц CNBC представители Bank of America заявляют, что AMD может стать следующей компанией полупроводникового сектора, чей уровень капитализации превысит $100 млрд.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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До заветной отметки осталось не так далеко – уже сейчас капитализация AMD приближается к $91 млрд. Конкурентная ситуация складывается благоприятная – Intel недавно расписалась в своей неспособности начать поставки 7-нм продуктов в ранее обозначенные сроки. Правда, у AMD возникает другой риск, который уже частично проявил себя в мобильном сегменте – TSMC с трудом обеспечивает компанию растущими объёмами заказов. За последние двенадцать месяцев курс акций AMD вырос на 154%, а всего с начала пребывания Лизы Су (Lisa Su) в должности генерального директора он вырос в 13 раз. Свой путь до $100 млрд капитализации AMD сможет проделать достаточно быстро.

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Сейчас обсуждают

mazahakaruss
09:29
Ну интел не отдает ничего на аутсорсинг и тоже имел дефицит.
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Alexshanghai IntelAmdov
09:28
да он не адекват. сидит на феноме с 8гб рам.
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Alexshanghai IntelAmdov
09:28
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09:27
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mazahakaruss
09:27
Надгробия поверженных)
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enzolas
09:25
У вас жук на аватарке. Аналитика великолепная, но как минимум один человек бы эту игру купил, так что 0 не было бы.
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Slow Mo
09:24
На материнки пришлось Лизке уступить вендорам-привыкли жрать как при Интуле
Чтобы не было обидно: дефицит процессоров теперь у AMD
Булат Низамов
09:22
Если уж и собирать такое, то мать лучше от гиги взять b450 s2h, и дешевле и радик на питальнике имеется. Либо забить на разгон проца, взять на А чипсете и гнать лишь память
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
enzolas
09:21
Так она и сейчас не то, что бы сильно щедрая. Цены на процессоры и материнские платы достаточно высокие. Прошлые поколения не в счет, их нужно сбывать вот цены и ниже.
Чтобы не было обидно: дефицит процессоров теперь у AMD
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