Компания AMD по-прежнему уступает Intel как по занимаемой доле мирового рынка центральных процессоров, так и по величине капитализации, но курс акций у первой уже значительно выше, чем у второй. Со страниц CNBC представители Bank of America заявляют, что AMD может стать следующей компанией полупроводникового сектора, чей уровень капитализации превысит $100 млрд.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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До заветной отметки осталось не так далеко – уже сейчас капитализация AMD приближается к $91 млрд. Конкурентная ситуация складывается благоприятная – Intel недавно расписалась в своей неспособности начать поставки 7-нм продуктов в ранее обозначенные сроки. Правда, у AMD возникает другой риск, который уже частично проявил себя в мобильном сегменте – TSMC с трудом обеспечивает компанию растущими объёмами заказов. За последние двенадцать месяцев курс акций AMD вырос на 154%, а всего с начала пребывания Лизы Су (Lisa Su) в должности генерального директора он вырос в 13 раз. Свой путь до $100 млрд капитализации AMD сможет проделать достаточно быстро.