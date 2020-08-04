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AMD Ryzen 7 3800XT на частоте 6.0 ГГц занял третье место в модельном зачёте

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Процессор Ryzen 7 3800XT достаточно молод, чтобы модельная статистика разгона пополнялась уверенными темпами. Бразильский энтузиаст NoMS сегодня смог разогнать этот процессор до 6.0 ГГц с использованием жидкого азота в материнской плате Asus ROG Crosshair VII Hero на базе чипсета AMD X470.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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В указанном режиме активность сохраняли все восемь ядер и шестнадцать потоков, но никакой вычислительной нагрузки процессор при этом не нёс. В модельном зачёте этот результат удостоился третьего места.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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Частоту пришлось снизить до 5775 МГц, чтобы занять первое место в Cinebench R15 with Benchmate с результатом 3065 баллов. В тесте wPrime 1024M модельный рейтинг удалось возглавить с результатом 51,745 секунды при частоте процессора 5.8 ГГц. Наконец, дополнительные 50 МГц вывели процессор на первое место в GPUPI for CPU 1B с результатом 1 минута 58,326 секунды.

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Теги

amd экстремальный разгон matisse refresh ryzen 7 3800xt
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Pustotnik
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Т.е. вы сидите там работаете в Премьере 15 лет, тут появились Ryzen на 1.5 тыра дешевле. Вы бросаете весь опыт, все наработки... и начинаете бегать искать софт, который на нём будет шустрее работать? ...
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07:35
Ура, новость про разгон на сайте про разгон!
AMD Ryzen 7 3800XT на частоте 6.0 ГГц занял третье место в модельном зачёте
DOpFzit
07:34
если кто не в курсе то интоль отсчет идет оперативной памяти с нечетного числа 3гб. раньше было принято втыкать 1+1+1=3гб. оттуда пошел прирост наращивания сегодня 1+2=3 2+4=6 4+8=12 8+16=24 12 гб уж...
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