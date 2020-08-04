Процессор Ryzen 7 3800XT достаточно молод, чтобы модельная статистика разгона пополнялась уверенными темпами. Бразильский энтузиаст NoMS сегодня смог разогнать этот процессор до 6.0 ГГц с использованием жидкого азота в материнской плате Asus ROG Crosshair VII Hero на базе чипсета AMD X470.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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В указанном режиме активность сохраняли все восемь ядер и шестнадцать потоков, но никакой вычислительной нагрузки процессор при этом не нёс. В модельном зачёте этот результат удостоился третьего места.

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Источник изображения: HWBot, NoMS

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Частоту пришлось снизить до 5775 МГц, чтобы занять первое место в Cinebench R15 with Benchmate с результатом 3065 баллов. В тесте wPrime 1024M модельный рейтинг удалось возглавить с результатом 51,745 секунды при частоте процессора 5.8 ГГц. Наконец, дополнительные 50 МГц вывели процессор на первое место в GPUPI for CPU 1B с результатом 1 минута 58,326 секунды.