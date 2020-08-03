В Германии видеокарты семейства AMD Radeon RX 5700 чаще других возвращаются в магазин
Немецкий интернет-магазин MindFactory впечатляет открытостью своей информационной политики. Он не только ежемесячно раскрывает количество проданных центральных процессоров и видеокарт с разбивкой по моделям и производителям, но и не скрывает количество видеокарт, возвращённых клиентами. Правда, статистику нельзя назвать представительной, поскольку в одном потоке учитываются как те видеокарты, что сдавались по гарантийному ремонту, как и те, что были возвращены в течение первых двух недель без весомых причин. Они могли быть полностью исправными, но не устраивать покупателя в силу тех или иных факторов.
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С июля прошлого года по текущий момент указанный немецкий интернет-магазин продал почти одинаковое количество видеокарт Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 SUPER. Если в последнем случае доля возврата не превышала 1,2% объёмов реализации, то в первом она достигла 3,6%. Примерно с такой же частотой возвращались и младшие видеокарты Radeon RX 5700, хотя их было продано в три с лишним раза меньше, чем Radeon RX 5700 XT.
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