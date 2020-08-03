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Цены на память в серверном сегменте начали снижаться

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Квартальные отчёты обоих южнокорейских производителей микросхем памяти показали, что в условиях высокого спроса на память для серверов они неплохо чувствовали себя в первом полугодии, но теперь Business Korea со ссылкой на данные DRAMeXchange сообщает, что в июле цены на рынке оперативной памяти начали снижаться.

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Источник изображения: Business Korea

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Стоимость микросхемы DDR4 объёмом 32 Гбайт около трёх месяцев держалась на уровне $143, но в июле она снизилась до $134, на 6,4% в последовательном сравнении. Это может указывать на смещение баланса спроса и предложения на рынке микросхем оперативной памяти. Производителям серверов память больше не требуется в прежних объёмах. Мало того, что эффект перехода на удалённую работу и дистанционное образование начинает себя исчерпывать, так и запасы памяти на складах производителей серверов выросли из-за опасений по поводу перебоев с логистикой. В текущем полугодии цены на оперативную память должны продолжить снижение, как считают авторы исследования.

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аналитика финансы полупроводники оперативная память dram
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