Майские откровения Compal Electronics о планах Intel вдохновили японского блогера Momomo_US на рассуждения об этапах внедрения поддержки памяти типа DDR5 в потребительских процессорах данной марки.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Процессорам Tiger Lake-H, которые выйдут в мобильном сегменте в первом квартале следующего года, поддержка DDR5 могла достаться, как считает источник, но вместо этого всё ограничится поддержкой DDR4. Процессоры Rocket Lake-S в силу необходимости обеспечить совместимость с разъёмом LGA 1200 и существующими материнскими платами тоже ограничатся поддержкой DDR4.

А вот 10-нм процессоры Alder Lake-S, поставки которых Intel открыто пообещала начать во второй половине 2021 года, вместе с конструктивным исполнением LGA 1700 обретут и поддержку DDR5, как считает японский энтузиаст. Правда, от совместимости с DDR4 придётся отказаться, поэтому миграция на Alder Lake-S повлечёт замену не только материнской платы, но и модулей памяти. В мобильном сегменте процессоры Alder Lake тоже будут предлагаться, поэтому вопрос внедрения поддержки DDR5 в ноутбуках пока остаётся открытым.