Финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luka Maestri) на квартальной отчётной конференции дважды признался, что новые модели iPhone этой осенью начнут поставляться на несколько недель позже, чем обычно. Инвесторов эти заявления не особо расстроили, если ориентироваться на дальнейшую динамику курса акций компании. Сегодня сайт DigiTimes предоставил новые подтверждения задержки анонса смартфонов семейства iPhone 12.

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Источник изображения: Apple Insider

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По словам поставщиков печатных плат для изделий Apple, своего пика профильная продукция достигнет только в четвёртом квартале, если говорить об объёмах поставок. Соответственно, в третьем квартале к сентябрьскому мероприятию Apple будет выпущено ограниченное количество новых iPhone, если это вообще произойдёт. Основная часть смартфонов нового поколения будет изготовлена в четвёртом квартале, а также в последующие периоды. В продажу новые модели iPhone могут поступить в октябре.