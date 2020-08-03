Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Партнёры Apple подтверждают, что пик производства iPhone 12 придётся на четвёртый квартал

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luka Maestri) на квартальной отчётной конференции дважды признался, что новые модели iPhone этой осенью начнут поставляться на несколько недель позже, чем обычно. Инвесторов эти заявления не особо расстроили, если ориентироваться на дальнейшую динамику курса акций компании. Сегодня сайт DigiTimes предоставил новые подтверждения задержки анонса смартфонов семейства iPhone 12.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Источник изображения: Apple Insider

реклама

По словам поставщиков печатных плат для изделий Apple, своего пика профильная продукция достигнет только в четвёртом квартале, если говорить об объёмах поставок. Соответственно, в третьем квартале к сентябрьскому мероприятию Apple будет выпущено ограниченное количество новых iPhone, если это вообще произойдёт. Основная часть смартфонов нового поколения будет изготовлена в четвёртом квартале, а также в последующие периоды. В продажу новые модели iPhone могут поступить в октябре.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны apple iphone 12
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Партнёры Apple подтверждают, что пик производства iPhone 12 придётся на четвёртый квартал
+
Первоначально Intel планировала окончательно перейти на 10 нм в 2021 году
8
Немецкий реванш Comet Lake: процессор Intel Core i7-10700K вошёл в десятку самых популярных
9
Обновлению ложного рекорда разгона памяти способствовал россиянин
3
Apple покупает компании, чтобы получить доступ к технологиям и услугам
18
Подрядчики Apple рассчитывают на поддержку властей Индии при организации сборки iPhone в этой стране
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24 июля 2020 24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21 июля 2020 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Я все ещё покупаю процессоры Intel
228
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
95
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
47
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая
10
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
75
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
58
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
1

Сейчас обсуждают

Jaster
12:37
Надо смотреть значит с остатками гарантии, в среднем это 3 года. Я так делаю. Беру чтоб хотя бы полгода гарантии было..
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
Jaster
12:35
Ну тут покупка целого компа, это не дешево! У нас примерно так же. У жены самый древний комп - Макбук про 2010. У сына мой предыдущий игровой.. )
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
Jaster
12:33
У нас видел самую дешевую (с дермовым охладом) за 23. С нормальным от 25 до30 висят.
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
jval29
12:32
Хотелось бы видеть и сравнение работы сети по ЛАНу и ВайФаю, раз уж производитель вынес гейминг и вайфай в название платы
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
Tyconcat
12:32
какая нет?
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
Tyconcat
12:32
у меня только данный аффтор виден на сайте - все остальные в игноре как только добавят возможность его кидать в игнор перестану
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
Олег Власов
12:32
Если вы ребята считаете себя взрослыми,солидными мужиками не обзывайте друг-друга какашками и другими смешными словами,Вы в прямом эфире.Будьте выше этого.А то какое-то ясельное впечатление от прочита...
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
Bratken
12:31
Если денег не так много, а очень хочется, то реально тогда б/у. Но тут силы и время тратить на случай, если что-то с железкой пойдет не так. Ну или просто не жалко будет, если сдохнет. А если деньги ...
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
Alexshanghai IntelAmdov
12:30
назад на 4 ядра серьезно?))) сейчас даже ноуты в лоу сигменте на 6-8 ядер
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
E1nher1
12:28
А свою карту толкну за 12000. А новую б/у поищу дешевле 20.
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем