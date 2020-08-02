Как сообщает Reuters, на правительственные субсидии для производителей смартфонов в Индии открыто претендуют три партнёра Apple, организовавшие сборку iPhone в этой стране, либо планирующие сделать это. Foxconn и Wistron уже производят iPhone 11 в южных штатах Индии, Pegatron только планирует построить локальное предприятие.

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Источник изображения: Reuters

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Власти Индии готовы предоставить субсидии в размере $6,65 млрд местным производителям смартфонов, но количество соискателей уже достигло 22 компаний. По замыслу правительственных чиновников, инициатива позволит увеличить валовой объём производства смартфонов в Индии до $154 млрд в денежном выражении, а также создать в ближайшие пять лет 300 тысяч рабочих мест. В Индии насчитывается более миллиарда абонентов сотовой связи, но примерно треть из них до сих пор не пользуется смартфонами. Экспортный потенциал отрасли тоже достаточно велик, поскольку в силу разных причин производители смартфонов стараются не концентрировать свои предприятия на территории КНР. Foxconn собирается потратить $1 млрд на расширение своего индийского предприятия.