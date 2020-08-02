SoftBank снова может стать акционером NVIDIA
Агентство Bloomberg ретранслирует пропавшую со страниц Nikkei Asian Review новость о намерениях японской компании SoftBank сохранить частичный контроль над ARM по итогам сделки с NVIDIA, которой достанется лишь часть акций британского разработчика процессорных архитектур. Ранее сообщалось, что NVIDIA претендует на полный контроль над ARM, который в денежном выражении оценивается в $32 млрд.
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Нюанс может заключаться в том, что SoftBank уже набрал основную часть необходимых для покрытия долгов $42,5 млрд, и продажа ARM за $32 млрд не совсем соответствует интересам нынешнего владельца компании. За меньший пакет акций ARM японская сторона может выручить меньшую сумму, но при этом сохранить контроль над ценным активом. Один из вариантов сделки подразумевает получение акций NVIDIA корпорацией SoftBank. Она уже владела небольшим пакетом акций NVIDIA в 2017-2018 годах, но потом продала его за $3,63 млрд. Теперь речь может идти о более крупном стоимостном эквиваленте, ведь капитализация NVIDIA с тех пор заметно выросла.
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