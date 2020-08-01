Core i9-10900KF обновил рекорд SuperPI 32M на частоте 7286 МГц
Энтузиаст ShaggySVK из Словакии гордо несёт знамя национального оверклокинга, водружая его в модельном рейтинге процессора Intel Core i9-10900KF над новым рекордом SuperPI 32M, соответствующим результату 4 минуты 9,281 секунды. В глобальном рейтинге это только тридцатое место, но среди процессоров аналогичной модели никто так высоко не забирался.
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Под жидким азотом удалось сохранить стабильность работы процессора на частоте 7286 МГц, но активность при этом сохранили только три ядра без Hyper-Threading. Использовался инженерный образец процессора Core i9-10900KF.
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В тесте 3DMark Vantage Performance словакский энтузиаст занял четвёртое место уже при помощи процессора Core i9-10900K, разогнанного до 6700 МГц с использованием жидкого азота. В связке с ним работала пара видеокарт GeForce RTX 2080 Ti, разогнанных до 2115/15800 МГц под водоблоками. Результат составил 151 875 баллов.
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