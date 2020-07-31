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Униформа фанатов AMD пополнилась футболкой с маркировкой классического процессора

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Компания AMD очень ценит своих поклонников, а потому не обделяет их возможностью помочь любимому разработчику деньгами за счёт покупки фанатской атрибутики. Ассортимент последней недавно пополнился футболкой с изображением маркировки классического процессора серии Am486SX2, которые выпускались компанией ближе к середине девяностых годов прошлого века.

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Источник изображения: AMD Fan Store

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В те годы процессоры Intel и AMD могли попеременно уживаться в одних материнских платах. Серия Am486SX отличалась от более дорогой Am486DX отсутствием функционирующего блока вычислений с плавающей запятой. Конкретная модель Am486SX2-66 была представлена в апреле 1994 года, она выпускалась по 700-нм технологии и работала на частоте 66 МГц.

За $17,99 можно стать обладателем соответствующей футболки, которая пока предлагается с десятипроцентной скидкой. На момент подготовки материала к публикации в наличии были размеры S, L, XL и 2XL. Состав ткани подразумевает сочетание 52% хлопка и 48% полиэфирных волокон. Ценителям классических процессоров подобный предмет одежды наверняка понравится.

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amd процессоры 486dx 80486
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