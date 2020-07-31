Intel Core i9-10980XE на частоте 5920 МГц обновил серию рекордов
Американский энтузиаст Splave продолжает изучать потенциал процессоров семейства Cascade Lake-X, хотя на рынке они присутствуют с осени прошлого года. В многоядерной части теста Geekbench3 разогнанный до 5920 МГц процессор Core i9-10980XE смог набрать 106 819 баллов – больше, чем все остальные процессоры с 18 ядрами.
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Процессор охлаждался жидким азотом, на указанной частоте он сохранил активность всех 18 ядер и 36 потоков.
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В тесте GPUPI for CPU 1B результат составил 51,183 секунды, что тоже поместило американца на вершину рейтинга среди процессоров с 18 ядрами.
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