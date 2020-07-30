Не каждый рекорд устанавливается с использованием жидкого азота, сухого льда или системы фазового перехода. Британский энтузиаст K0obies нашёл такую нишу, которая обладателями соответствующих систем охлаждения была освоена не в полной мере, и обновил модельный рекорд GPUPI v3.3 32B для видеокарт GeForce RTX 2080 Ti, используя водоблоки для графического и центрального процессоров. В качестве последнего выступил Intel Core i9-10900K, который на частоте 5.5 ГГц сохранил активность всего четырёх ядер без Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, K0obies

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Частоты видеокарты были повышены до 2250/14000 МГц при помощи водоблока. Расчёт числа «пи» с точностью до 32 млрд после запятой эта система выполнила за 2 минуты 38,951 секунды, опередив все прочие конфигурации на базе GeForce RTX 2080 Ti. Среди одиночных видеокарт всех моделей она оказалась на четвёртом месте, в абсолютном зачёте – на тринадцатом.