Корпорация Qualcomm не стала снижать прогноз по ёмкости рынка 5G-смартфонов на этот год, а Samsung связывает с третьим кварталом надежды на возрождение спроса после спада, вызванного самоизоляцией и закрытием магазинов во многих странах мира. Китай, как принято считать, во втором квартале успел отыграть падение в сегменте смартфонов, поскольку раньше восстановился после первого этапа пандемии. Специалисты DigiTimes Research, однако, призывают не особо рассчитывать на сохранение спроса на смартфоны в Китае в третьем квартале.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Источник поясняет, что по сравнению с первым кварталом, объёмы продаж смартфонов в КНР в минувшем квартале увеличились более чем в два раза. По некоторым данным, продукция Apple во втором квартале продавалась в КНР в три с лишним раза лучше, чем в первом. В третьем квартале объёмы продаж смартфонов в Китае должны сократиться как последовательно, так и в годовом сравнении, по мнению аналитиков DigiTimes Research.