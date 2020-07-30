Помирать, так с музыкой: Huawei стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире
Компания Samsung в своём квартальном отчёте отметила, что выручка от реализации мобильных устройств и компонентов для них сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентства Canalys, корейский гигант во втором квартале отгрузил на 30% меньше смартфонов, чем годом ранее – не более 53,7 млн экземпляров.
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Huawei в этой ситуации опирался преимущественно на китайский рынок, который не только давно поддерживает продукцию марки из патриотических побуждений, но и быстрее всех начал восстанавливаться после пандемии. Huawei смог продать во втором квартале 55,8 млн смартфонов, и 70% этого количества было реализовано в самом Китае. В годовом сравнении объёмы продаж смартфонов Huawei сократились всего на 5%. За пределами КНР они сократились на 27%, но выросли на 8% на внутреннем рынке.
В истории наблюдений Canalys это первый случай, когда Huawei удалось добиться мирового лидерства в сегменте смартфонов. Увы, рассчитывать на долгосрочное сохранение этого статуса Huawei вряд ли может, ведь над ним нависла угроза американских санкций, а Samsung со вторым полугодием связывает надежды на восстановление рынка.
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