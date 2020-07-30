Во втором квартале AMD увеличила объёмы поставок продукции на 33%
Квартальный отчёт AMD по форме 10-Q позволил лучше понять те изменения, которые происходили в структуре выручки компании в период с апреля по июнь включительно. На направлении вычислительных и графических продуктов выручка компании выросла на 45% до $1,4 млрд в годовом сравнении. Количество реализованных условных продуктов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%, средняя цены их реализации выросла на 7%.
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Как поясняет AMD, основная причина заметного увеличения количества отгруженной продукции – высокий спрос на центральные процессоры Ryzen. Средняя цена их реализации выросла за счёт увеличения доли более дорогих моделей в ассортименте. Прирост был бы выше, если бы статистику не портили видеокарты Radeon, которые работали на снижение средней цены реализации.
При сравнении первых полугодий динамика наблюдается сопоставимая – количество отгруженной продукции выросло на 35%, средняя цена – на 13%. Против более заметного повышения средней цены в первом полугодии работали не только клиентские видеокарты Radeon, но и серверные графические процессоры.
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