Через три года доля AMD на основных рынках перевалит за 23%
После публикации квартального отчёта акции AMD подорожали на 12,5%, хотя они до этого поднялись на 16,5% на фоне неудач Intel с освоением 7-нм технологии, поэтому делавшим на эти ценные бумаги ставку инвесторам вообще не пришлось жаловаться на возможности заработать. Специалисты Bank of America после знакомства с квартальной отчётностью AMD выразили уверенность в том, что акции компании смогут вырасти в цене до $100, а в ближайшие годы устойчивый рост выручки будет наблюдаться в сегменте ноутбуков, игровых видеокарт и консолей, а также серверных решений. Более того, слабость Intel в части литографии позволит AMD отвоевать у неё часть рыночных позиций.
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К 2022 году ежеквартальная выручка AMD будет регулярно превышать $2 млрд, как считают авторы прогноза, а доля компании в показателях выручки на основных рынках присутствия в 2023 году удвоится до 23%. В серверном сегменте она будет превышать 25%, что ранее соответствовало историческому максимуму, достигнутому в 2006 году.
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