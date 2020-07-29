Даже в базовом пресс-релизе о результатах второго квартала на сайте AMD можно найти немало интересной информации. Как менялась структура расходов компании во втором квартале, мы узнаем после публикации отчёта по форме 10-Q, а пока уже можно утверждать, что расходы AMD во втором квартале на исследования и разработки выросли с $442 до $460 млн в последовательном сравнении. Год назад AMD потратила на эти нужды не более $373 млн.

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Источник изображения: AMD

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В первом квартале профильные расходы AMD составили 24,8% совокупной выручки, во втором они даже уменьшились в относительном выражении до 23,8% из-за роста выручки компании. Год назад доля расходов на исследования в выручке компании составляла 24,4%. Получается, что выручка AMD растёт опережающими темпами по сравнению с расходами на разработку новых продуктов и технологий. Расходы на рекламу и административные нужды растут сдержанными темпами: с $199 до $215 млн в поквартальном сравнении.