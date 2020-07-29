Даже накопив $1,78 млрд на счетах, AMD продолжает рассчитывать на органический рост
Финансовые показатели AMD непрерывно улучшаются даже в условиях пандемии, растут норма прибыли и выручка, прогноз на оставшееся до конца года время тоже благоприятный. К концу второго квартала компании удалось накопить на счетах $1,775 млрд в форме денежных средств и высоколиквидных активов.
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Даже располагая такой суммой, компания продолжает рассчитывать преимущественно на органический рост бизнеса, как пояснила аналитикам генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). С другой стороны, вопрос покупки каких-то ценных активов или технологий никогда с повестки дня не снимается, и если будет нужно, AMD распорядится имеющимися средствами соответствующим образом. И всё же, приоритетным путём развития останется использование собственных ресурсов.
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