На AMD отказ Apple от процессоров Intel особого впечатления не произвёл
Генерального директора AMD Лизу Су (Lisa Su) на квартальном отчётном мероприятии спросили, как она оценивает решение Apple отказаться от использования процессоров Intel и перейти на ARM-совместимую архитектуру даже в сегменте ПК.
реклама
реклама
Глава AMD пояснила, что желающие разрабатывать собственные процессоры находятся как в потребительском сегменте, если учитывать новую инициативу Apple, так и в серверном. Вопрос, по словам Лизы Су, нужно ставить не о соперничестве архитектур x86 и ARM, а о способности конечных разработчиков создать производительные процессоры с развитыми функциональными возможностями и грамотно интегрировать их в существующую экосистему.
Напомним, что в своё время AMD не только выпускала ARM-совместимые процессоры Seattle для экономичных серверов, но и планировала предложить в этом сегменте собственную ARM-совместимую архитектуру. Позже на это было решено не тратить ресурсы, сосредоточившись на развитии x86-совместимых решений. Сейчас Лиза Су убеждена, что и в сегменте ПК, и на серверном рынке продолжит доминировать именно x86-совместимая архитектура. Сама AMD, по её словам, предлагает в этих сегментах «лучшие процессоры в классе».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают