Генерального директора AMD Лизу Су (Lisa Su) на квартальном отчётном мероприятии спросили, как она оценивает решение Apple отказаться от использования процессоров Intel и перейти на ARM-совместимую архитектуру даже в сегменте ПК.

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Источник изображения: AMD

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Глава AMD пояснила, что желающие разрабатывать собственные процессоры находятся как в потребительском сегменте, если учитывать новую инициативу Apple, так и в серверном. Вопрос, по словам Лизы Су, нужно ставить не о соперничестве архитектур x86 и ARM, а о способности конечных разработчиков создать производительные процессоры с развитыми функциональными возможностями и грамотно интегрировать их в существующую экосистему.

Напомним, что в своё время AMD не только выпускала ARM-совместимые процессоры Seattle для экономичных серверов, но и планировала предложить в этом сегменте собственную ARM-совместимую архитектуру. Позже на это было решено не тратить ресурсы, сосредоточившись на развитии x86-совместимых решений. Сейчас Лиза Су убеждена, что и в сегменте ПК, и на серверном рынке продолжит доминировать именно x86-совместимая архитектура. Сама AMD, по её словам, предлагает в этих сегментах «лучшие процессоры в классе».