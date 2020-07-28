Radeon RX 5700 XT в связке Core i9-10900K обновил рекорды 3DMark Time Spy
Американский энтузиаст MSIMAX решил объединить в одной системе графическую плату Radeon RX 5700 XT марки Asus, материнскую плату ROG Maximus XII Apex той же марки и центральный процессор Intel Core i9-10900K. Видеокарта и центральный процессор, по словам автора эксперимента, охлаждались сухим льдом. На иллюстрации резервуар для сухого льда был покрыт вполне привычным льдом, полученным при замерзании конденсировавшейся из воздуха влаги. В тесте 3DMark Time Spy американец набрал 11 915 баллов, что является лучшим результатом для Radeon RX 5700 XT.
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Центральный процессор для этого пришлось разогнать до 5.7 ГГц с сохранением активности десяти ядер и двадцати потоков.
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Частоты видеокарты были повышены до 2424/15200 МГц. В тесте 3DMark Time Spy Extreme было получено путём достижения рубежа в 5232 балла.
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