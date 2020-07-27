Россиянин отличился в разгоне связки Core i9-10900K и Radeon RX 570
Сочинский энтузиаст 12 уже получил в своё распоряжение инженерный образец процессора Intel Core i9-10900K, недавно он испытал его в связке с видеокартой Asus ROG Strix Radeon RX 570 OC Edition, у которой напряжение питания графического процессора было повышено до 1.3 В. Сама видеокарта охлаждалась штатными средствами, как утверждает автор эксперимента, её частоты удалось поднять до 1725/9100 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K испытал на себе воздействие фирменного «каскада», после чего смог работать на частоте 6.0 ГГц с активностью всех десяти ядер и двадцати потоков.
реклама
реклама
Этого хватило, чтобы установить новый рекорд 3DMark11 Performance в модельном зачёте с результатом 26 534 балла.
реклама
реклама
Одним рекордом дело не ограничилось – видеокарта отличилась и в 3DMark11 Extreme с результатом 7655 баллов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила