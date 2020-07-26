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Core i9-10900K с тремя ядрами на частоте 7347 МГц обновил бронзовый рекорд SuperPI 32M

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Американский энтузиаст Keeph8n на уходящей неделе пытался выжать что-то из десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K, но качественного рывка ему удалось добиться только после перехода на жидкий азот в качестве средства охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, Keeph8n

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Процессор был установлен в материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Apex на базе чипсета Intel Z490. На частоте 7347 МГц под вычислительной нагрузкой он смог сохранять стабильность при активности лишь трёх ядер без Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, Keeph8n

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В тесте SuperPI 32M был получен результат 4 минуты 5,516 секунды. В модельном зачёте он соответствует третьему месту. Три ядра – третье место, всё достаточно символично. Правда, в глобальном рейтинге этот результат претендует лишь на одиннадцатое место.

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intel экстремальный разгон superpi comet lake
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SashaSmile
08:29
Они не дауны, детские болячки андроида растут ещё с самого его начала и чтобы их исправить, нужно его весь переписать, а также переписать все сторонние приложения. Кто будет этим заниматься? Конечно ж...
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SashaSmile
08:27
Хех, ну если использовать файл подкачки, расположенный на SSD типа M2, тормозить не будет)
Системные требования Android 11 оказались выше чем у Windows 10 - Google не позволит телефонам с 2 ГБ ОЗУ использовать полноценную версию ОС
Arcade Gannon
08:24
ты не поверишь, но у 2070 столько же ядер, сколько у 1070ti, а у 1080 столько же ядер как у 2070 super)
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
Goginator
08:23
мдя , школота стеба не понимает .
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
cupgrn
08:23
На постоянку не получится юзать - конденсат неизбежен , хоть 10 рулонами туалетной бумаги обматай. Он был бы лучше показал ФПС насколько возрос , иначе эти попугаи для самовозбуждения синтетика , прак...
Radeon RX 5700 XT занял первое место в 3DMark Time Spy в связке с Ryzen 9 3900XT
Me4tatelI&gt;
08:19
у интел свои планы расписаны были какая разница что там делает конкурент? просто планы не очень воплотились в жизнь в почти 5 лет у нас 14нм, когда за прошлые пять лет (2010-2014) был переход с 32нм д...
Процессоры с новой карикатуры Intel поразительно похожи на AMD Ryzen
Me4tatelI&gt;
08:17
да да очень похожи... ну блин там где типа глаза и рот там типа чипы им что надо было на гигантском чипе рисовать рожицу? вот так и нарисовали
Процессоры с новой карикатуры Intel поразительно похожи на AMD Ryzen
Юра Репченко
08:16
8 гб маловато, но если совсем денег нет то перебиться годик другой можно. 16 Гб в самый раз. 32 Гб ненужная переплата.
Выясняем, сколько оперативной памяти нужно современному игровому компьютеру – 8 Гб VS 16 Гб VS 32 Гб в тестировании Benchmark
Джонатан Айв
08:16
Что за бред ты несешь? Ведьмак - вечен, как и Скайрим.
The Witcher 3 получила масштабное обновление модификации Redux, позволяющее сделать игру реалистичнее, а игровой мир живым даже для тех, кто прошёл Ведьмака несколько раз
Усилитель Вкуса
08:14
что ты тут делаешь если автор у тебя в ЧС?
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
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