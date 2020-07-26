Core i9-10900K с тремя ядрами на частоте 7347 МГц обновил бронзовый рекорд SuperPI 32M
Американский энтузиаст Keeph8n на уходящей неделе пытался выжать что-то из десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K, но качественного рывка ему удалось добиться только после перехода на жидкий азот в качестве средства охлаждения.
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Процессор был установлен в материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Apex на базе чипсета Intel Z490. На частоте 7347 МГц под вычислительной нагрузкой он смог сохранять стабильность при активности лишь трёх ядер без Hyper-Threading.
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В тесте SuperPI 32M был получен результат 4 минуты 5,516 секунды. В модельном зачёте он соответствует третьему месту. Три ядра – третье место, всё достаточно символично. Правда, в глобальном рейтинге этот результат претендует лишь на одиннадцатое место.
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