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Акции AMD за день подорожали на рекордную сумму за последние 45 лет

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Немного переварив события пятницы, аналитики всех мастей начали выдавать заявления об окончательной утрате компанией Intel технологического лидерства, о последствиях данного обстоятельства для всей американской экономики и клиентов производителя.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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По итогам пятничных торгов курс акций Intel снизился на 16%, до этого подобное в последний раз случалось в октябре 2002 года. Акции AMD на протяжении пятничной сессии торгов зеркально росли в цене, поднявшись на 16,5% к моменту закрытия. Подобных скачков в пределах суток не наблюдалось с марта 1975 года. Естественно, разрыв в курсовой стоимости акций AMD и Intel увеличился ещё сильнее – акции первой теперь дороже акций второй, хотя по величине капитализации Intel всё равно крупнее.

Депозитарные расписки TSMC в США подорожали на 12%, поскольку инвесторы справедливо предположили, что Intel теперь будет заказывать у компании больше продуктов. Акции ASML и некоторых других поставщиков литографического оборудования немного упали в цене, поскольку аналитики решили, что Intel теперь будет пользоваться их продукцией не так активно. Акции NVIDIA выросли в цене на 1,1% - просто на фоне неудач конкурента.

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Теги

amd intel nvidia литографическое производство полупроводники tsmc asml
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