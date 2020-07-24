Нельзя утверждать, что на квартальной отчётной конференции руководство Intel говорило только о неудачах, которые в итоге обрушили курс акций производителя более чем на десять процентов. Как признался генеральный директор Роберт Суон (Robert Swan), объёмы выпуска 10-нм изделий в этом году придётся увеличить на 20% относительно январского плана.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: Intel

реклама

Поскольку даже серверные 10-нм процессоры Ice Lake-SP сейчас поставляются только в виде инженерных образцов, а товарные экземпляры будут доступны клиентам к концу года в ограниченных количествах, можно сразу понять, что рост спроса на 10-нм продукты диктуют сегменты ноутбуков и компонентов для базовых станций. Intel уже поставляет мобильные 10-нм процессоры Ice Lake, через несколько недель к ним присоединятся мобильные Tiger Lake, а производители базовых станций для сетей 5G активно интересуются решениями семейства Snow Ridge, которые тоже производятся по 10-нм технологии.

Резкое увеличение объёмов производства 10-нм продукции вызовет снижение доходности бизнеса Intel, но это явление будет временным. Увеличение объёмов продаж позволит Intel поднять выручку по итогам года на $1,5 млрд относительно ранних прогнозов. Во втором квартале выручка Intel в сегменте ноутбуков выросла на 14% в годовом сравнении, а в настольном сегменте она сократилась на те же 14%. За счёт спроса на ноутбуки объёмы реализации процессоров удалось поднять на 2%, средние цены выросли на 5% в мобильном сегменте, на 3% в настольном. В целом, выручка на клиентском направлении во втором квартале выросла на 7%.