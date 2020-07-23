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Илон Маск о запасе хода электромобилей: 500 км - норма

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Говоря на квартальной конференции об альтернативных технологиях производства тяговых аккумуляторов, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что аккумуляторные ячейки с применением фосфата железа начнут применяться на китайском предприятии компании для производства Tesla Model 3 до конца этого года. Они уступают традиционно применяемым Tesla никельсодержащим элементам по плотности хранения заряда, поэтому на первых порах дальность хода соответствующих версий электромобилей до привычных 480 км дотягивать не будет.

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Источник изображения: Tesla

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В перспективе этот показатель будет достигнут, поскольку Tesla много внимания уделяет оптимизации энергопотребления, эффективности силового привода, применению рекуперативного торможения. Tesla Model S за счёт комплекса подобных мероприятий всего за год смогла увеличить расчётную дальность хода на 20% без изменений в составе аккумуляторного блока. Обладая запасом хода более 640 км, такой электромобиль способен преодолеть расстояние от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско без подзарядки, по словам Илона Маска. Ну, а в российских реалиях жители Москвы могли бы мотаться в Саранск, Пензу или Чебоксары погожим летним днём при отсутствии пробок на маршруте.

По мнению Илона Маска, для современных электромобилей нормой должен стать пробег в 500 км без подзарядки. Для большинства поездок городским жителям этого должно хватать без серьёзного ущерба для комфорта, который возникает при необходимости экономить заряд батареи.

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