Samsung постарается понравиться американским властям через инвестиции в GlobalFoundries
Компания GlobalFoundries, даром что изначально развивается за счёт средств арабских инвесторов, в последнее время очень оживилась с точки зрения участия в «импортозамещении по-американски». Благосклонность властей США к этому производителю трудно отрицать, поэтому сайт Coreteks делится ещё одной новостью на эту тему.
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Как утверждает источник, в расширении производственных площадей немецкого предприятия GlobalFoundries в окрестностях Дрездена, которое ранее принадлежало компании AMD, будет принимать участие корейская компания Samsung Electronics. У последней есть своё производство в США, но корейцам не помешала бы своя производственная база в Европе. Альянс с GlobalFoundries должен повысить степень доверия к Samsung со стороны политического руководства США, поскольку её «малая родина» слишком близка к Китаю как географически, так и экономически.
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