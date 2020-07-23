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Наследив в Linux, процессор Intel Rocket Lake подтвердил свои характеристики

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Поскольку уже доказан факт существования инженерных образцов процессоров Intel Alder Lake, их ещё не представленные предшественники семейства Rocket Lake получили гораздо боле широкое распространение. Известно, что эти процессоры в исполнении LGA 1200 получат двухкристальную компоновку и не более восьми физических ядер. Инженерный образец Rocket Lake был замечен в логах операционной системы Linux, которые позволяют больше узнать о его технических характеристиках.

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Источник изображения: Twitter, InstLatX64

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Утечка позволяет понять, что процессор Rocket Lake не только обладает 16 потоками и рабочей частотой 3.2 ГГц, но и поддерживает расширения AVX-512, которые в силу гибридной архитектуры не светят преемникам в лице Alder Lake. Существующие материнские платы с разъёмом LGA 1200 должны обеспечивать совместимость с процессорами Rocket Lake после обновления BIOS.

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intel linux lga 1200 rocket lake
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