Наследив в Linux, процессор Intel Rocket Lake подтвердил свои характеристики
Поскольку уже доказан факт существования инженерных образцов процессоров Intel Alder Lake, их ещё не представленные предшественники семейства Rocket Lake получили гораздо боле широкое распространение. Известно, что эти процессоры в исполнении LGA 1200 получат двухкристальную компоновку и не более восьми физических ядер. Инженерный образец Rocket Lake был замечен в логах операционной системы Linux, которые позволяют больше узнать о его технических характеристиках.
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Утечка позволяет понять, что процессор Rocket Lake не только обладает 16 потоками и рабочей частотой 3.2 ГГц, но и поддерживает расширения AVX-512, которые в силу гибридной архитектуры не светят преемникам в лице Alder Lake. Существующие материнские платы с разъёмом LGA 1200 должны обеспечивать совместимость с процессорами Rocket Lake после обновления BIOS.
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