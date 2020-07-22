Самый компактный в мире ручной принтер Selpic P1 собрал более 9000 долларов на IndieGoGo
Компания Selpic является сильным игроком на рынке компактной техники для печати. Производитель из Калифорнии сейчас проводит кампанию по сбору средств на новый ручной принтер под названием Selpic P1. Изюминкой устройства является то, что это самый компактный прибор в своём классе.
Selpic P1 – беспроводное решение, которое можно использовать для печати на любой поверхности, что является одним из основных преимуществ перед большими стационарными принтерами с кучей проводов. Изображение можно нанести на пластик, кожу, дерево и другие поверхности. Применяется модель для печати QR-кодов, штрих-кодов, логотипов и обычного текста.
Принтер исполнен в стиле ручки, весит менее 100 граммов и отличается простотой в использовании. Он будет неплохим решением для людей, которым приходится часто ездить в командировки по работе. Чтобы пользоваться с устройством никаких специальных знаний и навыков не потребуется.
Настройка выполняется через программное обеспечение для смартфонов на iOS и Android, а также для настольных ПК под управлением операционных систем Windows и MacOS.
Принтер поддерживает печать по вертикали и по горизонтали. Причём вы без проблем сможете менять направление в процессе нанесения текста. На полном заряде Selpic P1 в силах проработать в течение трёх часов.
Для печати предусмотрены компактные картриджи, в которых применяются чернила на водной основе. Пользователям будет предложено на выбор восемь цветов. Максимальное разрешение печати в Selpic P1 составляет 600 DPI.
Сам прибор и картриджи к нему выполнены из алюминия и переработанного пластика. Это исключает возможность нанесения вреда окружающей среде.
Selpic P1 предлагается в чёрной и белой расцветках. Стоимость принтера составляет 199 долларов, но в рамках кампании по сбору средств купить его можно за 99 долларов. До завершения программы остался примерно месяц, а компания уже собрала на краудфандинговой площадке IndieGoGo более 9000 долларов из запланированных 20 000 долларов.
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