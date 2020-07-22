Apple хочет сконцентрировать производство iPhone на территории Индии
Тех, кто формирует новостную ленту нашего сайта, вполне можно было бы считать мушкетёрами, поскольку новостей про Big Navi у нас тоже четыре. Однако, в мире произошло достаточно других событий, которым следует уделить некоторое внимание. Сайт DigiTimes, например, отмечает наличие у Apple намерений перенести значительную часть производства iPhone из Китая в Индию.
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Дело даже не в том, что этот региональный рынок перспективен для продукции самой Apple – высокие цены ограничивают долю этой компании единицами процентов. Просто Apple желает диверсифицировать риски, связанные с географической концентрацией производств. Во Вьетнаме, например, сосредоточится выпуск беспроводных наушников семейства AirPods. Их контрактный производитель Luxshare недавно купил два китайских предприятия по производству iPhone у компании Wistron, и теперь будет составлять конкуренцию Foxconn.
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